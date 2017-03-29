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#minajään Зажгите огонь сердца по случаю появления границ Эстонской Республики

Cегодня 29.03.2017
Передача: Утро доброе!
#minajään Зажгите огонь сердца по случаю появления границ Эстонской Республики
16 апреля минует 100 лет со дня воссоединения Эстляндской и Лифляндской губернии. В этот день в Музее Карла Роберта Якобсона в Кургья стартует программа празднования столетия Эстонской Республики. На открытии прозвучит концерт из репертуара XII молодежного праздника песни и танца «Я остаюсь». Организаторы приглашают всех соседей, друзей, семьи в этот день в 19.00 зажечь маленькие и большие свечи-костры-факелы, чтобы осветить путь участников XII молодежного праздника песни и танца и отметить начало празднования столетия Эстонской Республики». Фотографию огня можно выставить в свой Фейсбук или Инстаграм с пометкой #minajään. Екатерине Зоновой и Ирине Сацута об этом проекте рассказала дирижер смешанного хора XII молодежного праздника песни и танца Ксения Грабова.
Список музыки
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