Русское печатное слово в Таллинне.

Русское печатное слово в Таллинне.

18 февраля начинает работу новая экспозиция Таллинского русского музея «Русское печатное слово в Таллине: от 19 века до 1940 г.», знакомящая с историей русской печати в столице, реформами русского алфавита, процессом изготовления книги. В центре внимания - несколько исторических эпох, а также социальная, культурная и политическая история, отраженная в печатных изданиях. Подробности -- в интервью Николая Хрусталёва.