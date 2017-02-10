Библиотеки Таллинна сотрудничают с детскими садами.

Библиотеки Таллинна сотрудничают с детскими садами.

В год молодежной и детской культуры самые разные учреждения принимают участие во всевозможных акциях. Не остались в стороне и библиотеки: в столице все филиалы Таллиннской центральной библиотеки предлагают детским садам литературу для детей и призывают приучать дошкольников к дружбе с книгой. Подробностями поделилась руководитель отдела литературы на иностранных языках Надежда Геряк.