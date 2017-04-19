Фильм"Дорогая сестра" выходит на экраны Эстонии 21 апреля.

Фильм"Дорогая сестра" выходит на экраны Эстонии 21 апреля.

Эстоно-азиатский фильм, содержащий в себе элементы драмы и ужаса, отражает жизь современного Лаоса, в котором процветают гендерное и социальное неравенство и колониализм. О ленте, снятой силами Эстонии, Франции и Лаоса, и показанной уже в 24 странах, Екатерине Зоновой рассказали режиссер фильма "Dear Sister" Мэтти До и продюсер Хелен Лыхмус. Трейлер фильма можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=R8k4LJ-IXMo