5 апреля пройдет общегосударственный День без мобильного телефона

5 апреля пройдет общегосударственный День без мобильного телефона

Что только нерадивые водители умудряются делать за рулём - едят, бреются, красятся, но в последнее время самый распространенный отвлекающий фактор это смартфон. В прямом эфире, старший комиссар Центра надзора за дорожным движением Марина Алексеева рассказывает какие меры будут предприняты в отношении интернет-зависимых автомобилистов. С ней беседуют Елизавета Тустановская и Варвара Сергеева.