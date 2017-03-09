Новая услуга от Департамента полиции и погранохраны - консультация миграционного советника

Новая услуга от Департамента полиции и погранохраны - консультация миграционного советника

Работодатели заинтересованы в специалистах из других стран, университеты готовы учить иностранных студентов, вот только приезжим не так-то просто разобраться в документационных вопросах. Какого рода информацию можно будет получить на этой консультации, рассказывает Ольга Кукк, консультант по миграционным вопросам. С ней беседует Варвара Сергеева.