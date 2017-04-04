Забег LOVERUN 9 апреля в Таллинне.

Забег LOVERUN 9 апреля в Таллинне.

Организаторы благотворительного забега Александр Сепп из школы правильного бега Iloverunning и Владислав Логинов из фонда поддержки спортсменов BeU рассказали про условия благотворительного забега, в котором участие может принять каждый, кто хочет помочь дайверу Макару Медведеву с нарушениями зрения рассказали, и о том, как демократичный бег и другие виды спорта помогают поддержать людей, имеющих те или иные нарушения здоровья.