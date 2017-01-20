Дмитрий Рооз: мы едем за победой!

Дмитрий Рооз: мы едем за победой!

24 и 25 января во французском Лионе пройдёт самый престижный в мире конкурс гастрономического искусства Bocuse d'Or. В этом году конкурс проводится в 30-й раз, по традиции в нём примут участие 24 страны, в числе которых и Эстония. Бренд-шеф нескольких столичных ресторанов Дмитрий Рооз участвует в конкурсе уже второй раз. Юлия Балий попросила его рассказать о своём опыте участия в Bocuse d'Or и о том, какие блюда он и его команда готовы представить на суд жюри в этом году.