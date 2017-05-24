Регистрация велосипеда – защита от угона

С наступлением теплой погоды очень многие люди начинают использовать велосипед в качестве основного средства для передвижения. Чем больше велосипедов, тем больше соблазнов у воришек их угнать с целью перепродажи. Способы для предотвращения кражи – очень разные, но ни один из них нельзя считать эффективным на сто процентов.

В целях снижения количества краж велосипедов, а также для упрощения возврата утерянных велосипедов владельцам в Эстонии существует бесплатная услуга их регистрации.

Как сказал эксперт по велосипедным делам Марден Муук, Bike-ID – это специальный велосипедный регистр. В регистр можно внести данные о своем двухколесном транспорте. Доступ к данным регистра имеют сотрудники полиции и обычные люди. В дополнение к существующему регистру не лишним будет напомнить владельцам велосипедов о возможности приклеить специальную защитную наклейку на велосипедную раму. Серебряная наклейка по размеру приблизительно 2-3 сантиметра, сделана из особого материала, который гораздо толще обычной бумаги, так что защитную наклейку практически невозможно содрать с приклеенного места. Цель защитной наклейки – упростить поиск украденного имущества. Она помогает сотрудникам полиции и владельцу распознать среди других украденных велосипедов свой. Найти регистр с данными по зарегистрированным велосипедам можно в интернете на страничке bike-id.eu Что касается защитных наклеек, то их можно получить в придачу при покупке нового велосипеда в спортивных магазинах страны. На данный момент с регистром сотрудничают 55 спортивных магазина.

Муук отмечает, что в Эстонии больше нет подобной базы с характеристикой велосипедов наших жителей. Предлагаемая наклейка – лишь дополнительный защитный элемент. Он может заставить вора перед кражей задуматься о том, стоит ли связываться с этим велосипедом или нет. Ведь данные конкретного велосипеда занесены в базу, а значит, как только он будет украден, об этом появится информация в интернете и впоследствии продать такой велосипед будет довольно сложно. Существование регистра сегодня – это важная необходимость.

В регистр можно занести название фирмы производителя, самого производителя, название модели велосипеда, номер рамы, любую дополнительную информацию, которая может помочь установить истинного владельца. Иногда небольшая, едва заметная царапина помогает сотрудникам полиции установить истинного хозяина велосипеда.

В случае кражи хозяин должен сделать пометку в регистре о краже велосипеда. Естественно, следующий шаг – заявление в полицию. Нередко люди покупают вещи у третьих лиц, если в этой ситуации возникает подозрение о краденом товаре, то непременно следует известить об этом полицию по номеру 112. Таким образом, любой человек, который собирается купить ранее использованный велосипед, должен заглянуть в онлайн-регистр и убедиться, что велосипед не значится как украденный.