Сельский туризм открывает летний сезон.

Сельский туризм открывает летний сезон.

Открывать свою страну - пусть даже такую небольшую, как Эстония - очень увлекательно. Центр сельского туризма приглашает всех уже начинать составлять планы на лето! Райли Менгель, руководитель MTÜ Eesti Maaturism, рассказала о мероприятиях, которые запланированы в ближайшие месяцы для привлечения местных туристов в отдаленные уголки Эстонии. С ней побеседовала Елизавета Тустановская.