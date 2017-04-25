Прививка - личное дело каждого или ответственность перед обществом?

Прививка - личное дело каждого или ответственность перед обществом?

24-30 апреля 2017 проходит Европейская неделя иммунизации ВОЗ. В рамках этой недели эстонские медики обсуждали тему ответственности людей, отказывающихся от прививок. Является ли решение о вакцинации индивидуальным? С этого вопроса мы начинаем раш разговор с Ириной Филипповой, главным специалистом отдела слежения и надзора за инфекционными заболеваниями Департамента здравоохранения. С ней беседует Варвара Сергеева.