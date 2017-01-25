Может ли взорваться электронная сигарета, и если да, то из-за чего?

Может ли взорваться электронная сигарета, и если да, то из-за чего?

На сегодняшний день известно уже несколько случаев взрыва этих электронных девайсов. Об этом неоднократно пишут в интернете и социальных сетях. Но стот ли верить рассказам об этих ужасах? А может взорвалась и не электронная сигарета вовсе? Соблюдают ли вейперы правила эксплуатации? В этих вопросах помогает разобраться Кирилл Власов, директор Elgery Group OÜ и E-sigaretipood. С ним связалась Варвара Сергеева.