Впервые в Таллинне: гастроли театра "Санкт-Петербург опера"

В эти первые числа июня театр «Санктъ-Петербургъ Опера» отправился на гастроли к нам в Таллинн, где покажет лучшие спектакли своего богатого и разнообразного репертуара. Первый из них пройдет уже сегодня: на сцене театра "Эстония" гости из Петербурга покажут оперетту "Летучая мышь" Иоганна Штрауса. А.Лукьянов побеседовал с худ.руководителем театра, известным российским режиссером Юрием Александровым, который 30 лет назад и создал этот театр.