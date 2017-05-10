А что умеешь ты? Проверь свои способности при помощи теста.

А что умеешь ты? Проверь свои способности при помощи теста.

Министерство образования и науки совместно с Кассой по безработице проводит в Эстонии апробацию нового онлайн-теста -Образование и умения-. В будущем при помощи этого теста каждый житель нашей страны получит возможность реально оценить свои умения и их использование, а также получить обратную связь о своих карьерных интересах, возможностях, и сравнить свои показатели с результатами людей в Эстонии и за ее пределами. К участию в тестировании приглашаются все жители страны в возрасте 16-65 лет. Чем интересен данный тест и какую пользу он может принести-рассказывает специалист отдела коммуникаций Министерства образования и науки Елена ЗемскОва.