Начинается традиционная весенняя кампания по сбору металлолома

Начинается традиционная весенняя кампания по сбору металлолома

С наступлением тёплых дней предприятие Refonda вновь начинает традиционную кампанию по сбору металлолома и предлагает всем желающим заработать на ненужном металлическом хламе. Кампания начнётся в понедельник, 3 апреля, и продлится 2 месяца, до 31 мая 2017 года. Подробнее рассказывает Константин Бурый, организатор кампании. С ним беседует Варвара Сергеева.