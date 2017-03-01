Государство с марта начнет выплачивать алиментную помощь

Государство с марта начнет выплачивать алиментную помощь

Первыми деньги получат те, кто подал заявления в январе, и на одного ребенка государство выплатит до 100 евро в месяц. Но заявлений пока что меньше, чем должников у нас в стране. С чем это связано и как правильно оформить ходатайство, рассказывает Пирет Мееманн, советник отдела возмещений Департамента социального страхования. С ней связалась Варвара Сергеева.