В Эстонии упразднят комиссии по делам несовершеннолетних

В Эстонии упразднят комиссии по делам несовершеннолетних

Комиссия Рийгикогу по социальным делам поддержала изменение Закона о социальном обеспечении. Новый законопроект объявит недействительным Закон о мерах воздействия, применяемых к несовершеннолетним. Будут упразднены комиссии по делам несовершеннолетних. В дальнейшем речь будет идти не о несовершеннолетних правонарушителях, а о детях, нуждающихся в помощи и о предлагаемых им услугах, т.е. о помощи детям и семье. Означает ли это что малолетние правонарушители останутся безнаказанными? Комментирует председатель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт. С ней связалась Варвара Сергеева.