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По венам – кровь, в сердце – любовь

Cегодня 29.05.2017
Передача: Утро доброе!

Как и в прошлые годы, этим летом донорские палатки вновь отправятся в путь по Эстонии под лозунгом "Донор – тоже защитник отечества!". Как сдача крови влияет на здоровье донора?

По словам старшего врача Центра крови Гулары Ханирзаевой, на самочувствие донора, процесс сдачи крови не влияет негативно, если человек выполняет все необходимые требования. Большинство доноров говорили, что после сдачи крови они чувствовали прилив сил и улучшение самочувствия. Однако, по словам врача, примерно 1% от общего числа доноров могут чувствовать небольшое недомогание.

Также может влиять на самочувствие и то, что человек не поел за несколько часов до сдачи крови. Кровь сдать могут люди с 18-ти лет и до 60-ти. Минимальный вес – 50 килограммов. Донор должен быть гражданином Эстонской Республики или проживать в Эстонии на основании вида на жительство более одного года. Интервал между заборами крови должен быть для мужчин не менее 60 дней, а для женщин желательно 90 дней . Стоит отметить, что женщинам нельзя сдавать кровь более 4-х раз в год.

В период летних отпусков запасы крови являются крайне низкими, а несчастных случаев летом происходит больше. Летом больницы временами нуждаются в помощи доноров даже больше, чем в зимние месяцы, поскольку люди ведут себя активнее и происходит больше несчастных случаев. Много лет июль был нашим рекордным месяцем по спросу на донорскую кровь.

Более подробную информацию о донорстве и о том, где и как сдают кровь, можно найти на сайте www.verekeskus.ee.

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