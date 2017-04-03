Новая сказка от цветочной королевы.

Татьяна Тридворнова, в сотрудничестве с коллегой из Германии, написала сказку для детей "Бал цветов. Чудеса ещё случаются". Красочно оформленная книга вышла на четырех языках: русском, английском, немецком и французском. Приобрести книжку можно в интернете, что делает её доступной огромному количеству маленьких читателей. У слушателей Радио 4 есть возможность выиграть книгу сочинив небольшой рассказ о цветах. Автор самой интересной истории получит в подарок книгу и пригласительный билет на Бал цветов в Таллинне. Свои сочинения можно присылать Татьяне Тридворновой в социальную сеть Facebook.