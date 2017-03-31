Месяц здорового сердца.

Месяц здорового сердца.

Апрель по всей Эстонии проходит как месяц здорового сердца. Когда-то всё начиналось с Недели сердца, но постепенно эта традиция переросла в целый месячник различных оздоровительных мероприятий. В этом году здоровье сердце в центре внимания уже в 25 раз. О том, какая программа подготовлена для жителей центральной части Таллинна, Инге Пальмисте рассказала заместитель старейшины Кесклинна Инна Фёдорова.