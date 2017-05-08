Легендарный мультипликатор в Тарту.

Легендарный мультипликатор в Тарту.

14-й Тартуский международный литературный фестиваль Prima Vista пройдет в Тарту и Вярска 8-13 мая 2017 года. Перед ценителями литературы выступят как местные популярные авторы, так и зарубежные гости. Такие, как автор блестящих коротких рассказов Денис Драгунский и живая легенда анимации, создатель философских фильмов Гарри Бардин из России. C Гарри Бардиным беседует Андей Созинов.