На ретро-автобусах из Таллинна в Минск.

В эти дни в столице Республики Беларусь -Минске проходит пробег ретро-автобусов. Стартовал этот пробег в Таллинне несколько дней назад. Сейчас у жителей и гостей Минска есть возможность полюбоваться старыми и отреставрированными автобусами, сфотографироваться на их фоне и, может, даже предаться ностальгическим воспоминаниям. Мой коллега Сергей Овченков находится в Минске и следит непосредственно за пробегом.