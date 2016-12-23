Тийна Локк об общечеловеческих ценностях

Тийна Локк об общечеловеческих ценностях

По следам юбилейного 20-го Таллиннского кинофестиваля "Темных ночей", в рамках которого работало также и экуменическое жюри с представителями разных религий и конфессий. Директор фестиваля Тийна Локк рассказала в интервью Александру Смирнову о том, что такое жюри это не только атрибут кинофестиваля класса А, но и попытка объединить зрителей на основе общечеловеческих ценностей в наше неспокойное время, когда религия может быть использована не только во благо.