Лекарства в зарубежной поездке.

Лекарства в зарубежной поездке.

Скоро лето - пора отпусков. Многие планируют поездки, в том числе за границу. Если человеку надо взять с собой лекарства? Что нужно знать и предпринять для того, чтобы на границе не было проблем? Нужно ли получать специальное разрешение? Можно ли ограничиться рецептом врача? Как это всё правильно оформить? Сколько лекарств можно провезти? На эти и другие вопросы ответила ведущий специалист Лекарственного департамента Малле Тийделепп.