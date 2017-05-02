Конкурс стипендий "Талант будущего" ждет заявок от всех школьников с 5 по 12 класс.

Конкурс стипендий "Талант будущего" ждет заявок от всех школьников с 5 по 12 класс.

Как выбирают лучших потенциальных предпринимателей, какие таланты и идеи могут продемонстрировать ребята? Об этом, по просьбе Екатерины Зоновой, рассказала член жюри, главный редактор ETV Дарья Саар, которая будет оценивать предприимчивые таланты в ходе конкурса "Tulevikutalent 2017"-