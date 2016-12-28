Как подготовиться к авиаперелёту с маленьким ребёнком?

Как подготовиться к авиаперелёту с маленьким ребёнком?

Некоторые родители боятся брать с собой маленьких детей, отправляясь в путешествие на самолёте. Специалисты считают, что при грамотной подготовке перелёт можно сделать комфортным как для самого малыша, так и для его родителей. Что взять в ручную кладь и как помочь справиться с перегрузками во время взлёта и посадки? Об этом и не только рассказывает Илва Приедниеце, руководитель по связям с общественностью и маркетингу авиакомпании SmartLynx Airlines Ltd. С ней беседует Юлия Балий.