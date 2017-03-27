Ник Хоббс едет в Таллинн.

Ник Хоббс едет в Таллинн.

Сегодня стартует фестиваль "Tallinn Music Week". Представляем интервью с одним из его участников - Ником Хоббсом, который проведёт в Таллинне также танцевальный семинар "Freedom Dance". Ника связывают с двумя странами - Великобританией и Турцией. Он и музыкант, и актёр, уже давно создал своё собственное музыкальное агенство, которое проводит гастроли мировых звёзд. Ник - разносторонняя личность, интересный собеседник. Знает 9 языков, в том числе, как оказалось, и русский. Беседует Илья Бань.