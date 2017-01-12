Аннели Вассиева: никакой религиозной пропаганды в детском саду не было!

Аннели Вассиева: никакой религиозной пропаганды в детском саду не было!

Директор силламяэского детского сада Jaaniussike Аннели Вассиева признала, что двое родителей действительно не получили информацию о планируемом мероприятии, в ходе которого детям рассказывали о Рождестве. Родителям были принесены извинения. Однако Вассиева категорически отрицает связь организации "Дети в Эстонии" с какой-либо сектой. Вот что она рассказала Юлии Балий.