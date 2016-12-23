Мифы по поводу изменений в системе дошкольного образования.

Мифы по поводу изменений в системе дошкольного образования.

В Министерстве образования и науки разрабатывают новый закон о дошкольном образовании. Но в отличие от слухов, согласно которым должны будут исчезнуть ясельные группы в детских садах, закон касается центров по уходу за детьми. Что имеено изменится и когда, рассказывает Тиина Петерсон, главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки. С ней связалась Варвара Сергеева.