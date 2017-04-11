"Мемориалу" 30 лет.

"Мемориалу" 30 лет.

30 лет назад в тогдашнем ещё Советском Союзе была создана неправительственная организация "Мемориал", основной задачей которой изначально было исследование политических репрессий в СССР. И по сей день это общество действует и проводит свою работу. На днях в Таллинне побывал и выступил с лекцией российский историк, заместитель председателя Совета неправительственного историко-просветительского правозащитного общества «Мемориал» Никита Петров. Он является автором и соавтором нескольких книг, описывающих структуру и работу советских спецслужб, а также биографии их руководителей. О сегодняшнем дне "Мемориала" он рассказал Александру Лукьянову.