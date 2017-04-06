Почему про эстонскую кухню никто ничего не знает?

Почему про эстонскую кухню никто ничего не знает?

Как мог бы выглядеть "эстонский завтрак" или "эстонский фаст-фуд"? На эти и другие вопросы попробует ответить Дмитрий Демьянов - управляющий ресторана «Глория», который неоднократно признавался одним из лучших ресторанов Эстонии и добился международного признания. Многократно представляя эстонскую кухню на заграничных мероприятиях, Дмитрий работает над развитием эстонской кулинарии и желает сделать кухню своей страны известной и признаваемой во всем мире. С ним побеседовала Елизавета Тустановская.