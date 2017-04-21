Jazzkaar 2017

Jazzkaar 2017

Сегодня стартует 28-й Международный музыкальный фестиваль Jazzkaar, который продлится до 30 апреля. На фестивале выступят музыканты из 22 стран и их концерты пройдут не только в Таллинне, но также в 12 городах по всей Эстонии - в Тарту, Пярну, Вильянди, Нарве, Раквере, Рапла... Уже третий год главной сценой фестиваля Jazzkaar в Таллинне является Свободная сцена (Vaba Lava) и Красный дом (Punane Maja) в Творческом городке Теллискиви, где в это воскресенье пройдет и традиционный день бесплатных концертов Джазкаара. Всю информацию о программе фестиваля можно найти на страничке jazzkaar.ee, но а сейчас узнаем о звездах фестиваля из интервью Ирины Свенссон с организатором Джазкаара Анне Эрм.