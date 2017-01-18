Подай ходатайства на получение стипендии до 1 марта 2017года.

Подай ходатайства на получение стипендии до 1 марта 2017года.

-Ида-Вируский Фонд помощи детям и молодёжи- Силламяэского общества защиты детей объявил о возможности подачи ходатайства на получение стипендии до 1 марта 2017 года. Цель стипендии - поддержать детей, которые находятся в трудном финансовом положении, в получении дополнительного образования и развитии их талантов. Подробнее рассказывает Василий Голиков, представитель Силламяэского общества защиты детей . С ним беседует Варвара Сергеева.