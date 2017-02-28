Кто поможет воплотить в жизнь идею юных предпринимателей?

Кто поможет воплотить в жизнь идею юных предпринимателей?

Центр инноваций Mektory, действующий при Таллиннском техническом университете, приглашает учащихся принять участие в конкурсе молодых предпринимателей Bright Minds. Цель конкурса познакомить молодежь с миром стартапов и научить азам ведения бизнеса. Один из участников Bright Minds, ученик 10-го класса Пярнуской Общей гимназии, Дэниэль Журби рассказал подробнее о конкурсе, а также поделился бизнес-идеей своей команды. Вопросы задавали Екатерина Зонова и Ирина Сацута.