Концерты группы "Белый орел"

В эти дни в Эстонии выступит популярная российская музыкальная группа «Белый Орёл», которую в свое время прославил суперхит «Как упоительны в России вечера». В репертуаре коллектива и множество других проникновенных песен, хорошо знакомых аудитории. 4 ноября состоится концерт в таллиннском Центре русской культуры, а 5 ноября с группой «Белый Орел» на сцене Концертного дома Йыхви встретятся зрители Ида-Вирумаа. Позавчера с руководителем группы Александром Ленским по телефону побеседовал А.Лукьянов.