"Форум учащихся русских школ Харьюмаа" 21 апреля в Национальной библиотеке.

"Форум учащихся русских школ Харьюмаа" 21 апреля в Национальной библиотеке.

Объединение учащихся "Голос учеников" приглашает учеников из разных русскоязычных школ, чтобы обсудить следующие темы: конфликты и проблемы, с которыми встречаются ученики в своих школах; ученическое представительство и оценка его работы в собственной школе; 5-летие объединения "Голос Учеников" и возможности, которые оно предлагает. Подробнее о событии Екатерине Зоновой рассказали представители "Голос учеников" Эдгар Латушкевич и Айвар Камал. http://golos.ee/?p=5609