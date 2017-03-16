Лийза-Ли Пакоста: в законе о дошкольных учебных учреждениях нужны изменения.

Лийза-Ли Пакоста: в законе о дошкольных учебных учреждениях нужны изменения.

Нехватка мест в детских садах приводит к тому, что молодые родители вынуждены позже выходить на работу, поскольку им не с кем оставить ребенка. Это в свою очередь ведет к неравнозначным условиям и оплате труда, особенно это касается женщин. Уполномоченная по равноправию и равному обращению Лийза-Ли Пакоста считает, что нужны изменения в законе.