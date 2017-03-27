Петербургский театральный сезон.

Петербургский театральный сезон.

Петербургский театральный сезон - масштабная театральная акция, связанная с Санкт-Петербургом, пройдет в Таллинне через полгода, осенью. Этой инициативе уже несколько лет. Но раньше фестиваль проходил в других крупных европейских городах и столицах, и вот теперь он пройдет в столице Эстонии. С худ.руководителем Петербургского театрального сезона, одновременно и директором петербургского театра "Приют комедиантов" Виктором Минковым здесь у нас в Таллинне встретился мой коллега А.Лукьянов.