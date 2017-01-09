Как начать жизнь с условного понедельника?

Как начать жизнь с условного понедельника?

Часто мы даём себе обещания начать новую жизнь с понедельника, с 1-го числа или с нового года. Мы обещаем себе избавиться от вредных привычек, начать заниматься спортом, сесть на диету, дописать дипломную работу и прочее, прочее. Однако на деле бывает так, что не всегда наши обещания самим себе бывают выполненными. Стоит ли начинать что-то новое с условного понедельника? Как ставить те цели, которых мы можем достичь? Нужно ли корить себя за невыполненные обещания? Эти и другие вопросы Юлия Балий и Илья Бань обсудили с психологом Романом Тимофеевым.