Зачем Эстонии новый Закон об оружии?

Зачем Эстонии новый Закон об оружии?

Изменения в Законе об оружии уже вызвали массу споров и дискуссий. Многие владельцы огнестрельного оружия недоумевают, зачем вообще нужно менять закон. Информации в СМИ много, однако не все в состоянии в ней разобраться и понять, что же происходит на самом деле. В студии "Радио 4" эксперт по оружию и инструктор по стрельбе Дмитрий Удрас, которого Юлия Балий и Варвара Сергеева попросили прокомментировать ситуацию.