100-летний юбилей дирижера Романа Матсова

100-летний юбилей дирижера Романа Матсова

Сегодня 5-го мая в концертном зале "Эстония" состоится концерт памяти известного эстонского дирижера Романа Матсова. Исполнилось 100 лет со дня его рождения. Эстонским государственным симфоническим оркестром, за пультом которого часто стоял Роман Матсов, дирижирует Николай Алексеев из Санкт-Петербурга, а солирует наш эстонский музыкант и ученик Матсова Тоомас Вавилов. На репетиции с ним встретился Александр Лукьянов.