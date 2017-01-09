Скорая помощь для вашего компьютера.

Скорая помощь для вашего компьютера.

Пыль является одной из главных причин того, что компьютер начинает барахлить, а то и вовсе перестаёт работать. Для того, чтобы избавиться от компьютерной пыли, не достаточно просто протереть монитор и клавиатуру. Что ещё может быть опасным для вашей техники? Как часто компьютер должен проходить "техосмотр"? Что можно сделать со старым "железом"? Можно ли восстановить данные жёсткого диска? Об этом и не только рассказывает специалист по ремонту и обслуживанию компьютеров Станислав Смигунов. С ним беседуют Юлия Балий и Илья Бань.