Новый глава Ласнамяэского молодежного центра Данила Кузнецов.

Новый глава Ласнамяэского молодежного центра Данила Кузнецов.

Новым заведующим столичным Ласнамяэским молодежным центром станет Данила Кузнецов - нынешний руководитель Федерации уличного спорта Эстонии. Данила Кузнецов стал победителем открытого конкурса на замещение вакансии заведующего Ласнамяэского молодежного центра, в котором приняли участие 9 кандидатов. Прежний заведующий центром Сергей Пчелкин, в начале февраля стал директором расположенной в Ласнамяэ школы по интересам Тондираба, которая распахнет свои двери 1 сентября. Мой коллега Сергей Овченков поинтересовался, какие цели ставит перед собой новый заведующий молодежного центра Ласнамяэ.