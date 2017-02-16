Как бороться с расстройством сна?

Как бороться с расстройством сна?

Согласно исследованиям врачей, в Эстонии как минимум 50% взрослых и не менее четверти детей страдают расстройством сна. По словам президента Эстонского общества сомнологии, доктора Эрве Сыыру, расстройства сна в настоящее время становятся все более распространенным риском для здоровья населения. О том, что делать, если человека беспокоит проблема расстройства сна, Ольга Линник узнала у президента Эстонского общества сомнологии Эрве Сыыру.