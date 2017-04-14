В гостях у дедушки Корнея.

В гостях у дедушки Корнея.

Праздник для детей "В гостях у дедушки Корнея" по произведениям Корнея Ивановича Чуковского пройдет 19 апреля в большом зале Пярнуской центральной библиотеки. Он состоится в честь 135-летия со Дня рождения писателя. Устраивает праздник учебно-развивающий центр Järeleaitaja. Ирина Газизулина, наш пярнуский корреспондент, распросила руководителя этого центра Наталью Рафикову о писателе и его значимости в жизни детей и сегодня.