Легендарная группа "Мираж" в гостях у Радио 4

Группа "Мираж": о музыкальной палитре минувших лет и о российской поп-сцене дней сегодняшних.

Сегодня, 21 октября, в таллиннском клубе Cathouse состоится концерт легендарной группы "Мираж". Музыкальному редактору Радио 4 Дмитрию Микрюкову накануне выступления удалось встретиться со звёздами дискотек и пообщаться как о музыкальной палитре минувших лет, так и о российской поп-сцене дней сегодняшних.

В пропитанной ностальгией беседе приняли участие: очаровательная солистка Екатерина Болдышева, гитарист-виртуоз Алексей Горбашов и композитор, автор множества хитов 80-х и 90-х годов Андрей Литягин.

Целиком интервью можно будет послушать 29-го октября в передаче DEMO, а пока – фрагмент, который начался с ностальгических воспоминаний о таллиннском Горхолле.