Приём врачей-специалистов ограничен бюджетом .

Приём врачей-специалистов ограничен бюджетом .

С начала этого года вступил в силу обновлённый список медицинских услуг, компенсируемых Больничной кассой. Среди них - 19 совершенно новых, в том числе электронные консультации с врачами-узкими специалистами ещё трёх направлений. На какое количество пациентов рассчитаны новые услуги? Уменьшатся ли очереди к врачам? Почему к одному и тому же врачу-специалисту в общей очереди номерков нет, а на платный приём можно попасть чуть ли не в тот же день? Об этом Инга Пальмисте расспросила директора Харьюского отделения Больничной кассы Адо Вийка.