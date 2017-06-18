Международный день йоги 21 июня в Таллинне.

21 июня Таллинн в третий раз вместе со всем миром отметит международный день йоги. По словам организаторов, йога - не является религией, а скорее системой знаний о человеческой природе. Поэтому практика йоги может быть полезной для людей всех конфессий, национальностей и возрастов. Мой коллега Сергей Овченков узнал подробности о предстоящем событии у его организатора, инструктора по йоге Марины Потёмкиной.