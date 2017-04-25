Экскурсия по самой современной железнодорожной лаборатории в Прибалтике.

Экскурсия по самой современной железнодорожной лаборатории в Прибалтике.

В Таллиннском высшем техническом училище сегодня открывается самая современная железнодорожная лаборатория в Прибалтике. Теперь учёба на транспортном факультете этого учебного заведения станет ещё интереснее. Варвара Сергеева побывала в этой лаборатории в числе первых. Восьмиметровый макет железнодорожной станции, кресло и пульт управление поездом - всё это в нашей небольшой радиоэкскурсии. Рассказывают Тынис Хинтсов, декан транспортного факультета и лектор Мартин Кууск.