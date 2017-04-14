Пасха на Таллиннском ипподроме

Пасха на Таллиннском ипподроме

Завтра, в субботу на Таллиннском ипподроме пройдет праздничное мероприятие, посвященное Пасхе. Организаторы подготовили увлекательные занятия, как для взрослых так и для детей. Скачки, творческие мероприятия, катание на пони и сюрпризы для детей. Юлия Лукашенкина побеседовала о том, что именно ожидает в этот день гостей на этом пражднике, с менеджером по развитию Таллиннского ипподрома Валентиной Пуртовой.